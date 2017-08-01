Son dakika: Kritik dava başlıyor!

486 sanıktan aralarında sivil imamların ve üst düzey darbeci komutanların olduğu 80 sanık duruşma salonuna tek sıra halinde alınıyor.

Tek sıra halinde yürüyen sanıklardan Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in en önde, arkalarından ise asker sanıklar salona alındı.

Öte yandan duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin de izlemesi bekleniyor.

Akıncı Üssü davası başlıyor

FETÖ'cü hainler mahkeme salonuna bir bir getirildi. İlk sırada FETÖ'cü hain Kemal Batmaz vardı.

DURUŞMALAR 29 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada duruşmalar 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek.

FİRARİLER

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak.

Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.

Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jandarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.

ŞEHİT YAKINLARINDAN PROTESTO

Sanıkların duruşma salonuna getirilişi sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar da darbecileri protesto etti.

Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan vatandaşlar, "Teröristler tek tip kıyafetle yargılansın", "Hainlere idam istiyoruz", "Dursun bu hayasızca akın" yazılı pankartlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler taşıdı. Vatandaşlar, "Akıncı ovası, mücahitler yuvası", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Devlete uzanan eller kırılsın", "İdam isteriz" ve "Kahrolsun FETÖ" şeklinde sloganlar da attı.

Sanıklar içeri alındığı sırada ise bazı vatandaşlar, "İdam isteriz" sloganı ile ip attı.

DURUŞMA SALONUNDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, sivil sanıklar Adil Öksüz iki, Kemal Batmaz ise darbe girişiminin üç numaralı sanığı. Davanın görüleceği Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, basın ve personel araçlarının dışındaki araçların cezaevinin bulunduğu noktaya geçişlerine izin verilmiyor. Duruşmanın güvenliği için 250'si komando bin 130 jandarma personeli görev yapıyor. Duruşma salonunun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Hava savunma sistemleri ile donatılan cezaevi bölgesi, dronelerle de havadan sürekli takip altında tutuluyor. TOMA ve zırhlı araçlar da hazır bekletiliyor.

DAVA GERGİN BAŞLADI

Akıncı Üssü davası gergin başladı. Şehit yakınları ve gazilerin sanık avukatlarına sinkaflı sözler sarf etmesi üzerine, sanık avukatları oturdukları masalara vurarak tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray araya girerek olayla ilgili tarafları uyardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin harekat merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan dava gergin başladı. Şehit yakınları ile gazilerin sanık yakınlarına yönelik sinkaflı sözler sarf etmesi üzerine, sanık avukatları masaya vurarak tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız" diyerek uyardı.

"SONUNDA PİSLİĞİNİZDE BOĞULACAKSINIZ"

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava başladı. Sanıklar, duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirildi. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan davada polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Şehit yakınları ve gaziler ile sanıklar arasına adeta etten duvar örüldü. Şehit yakınları ve aileler sık sık sanıklara tepki gösterirken, sanık avukatlarına da sinkaflı sözler sarf etti. Bu olaylar üzerine sanık avukatları oturdukları masalara vurarak tepki gösterdi. Bir şehit yakını ise "Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız" dedi.

MAHKEME BAŞKANI GİRAY ARAYA GİRDİ

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, gerekli uyarıları yapacaklarını belirterek, "Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlıklı bir yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Duruşma, kimlik tespitlerinin alınmasıyla devam ediyor.

