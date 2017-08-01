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'daki terör saldırısını lanetledi!

AA

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Giriş Tarihi: 1.8.2017 23:54 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 00:18
Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını lanetledi!

, 'ın batısındaki Herat kentinde bir ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Herat şehrindeki bir ye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralıların bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

AFGANİSTAN'DA CAMİDE PATLAMA

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camide art arda düzenlenen 2 saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yetkililer, saldırganlardan birinin Cevadiye Camisi'nin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın da cami içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını açıklamıştı.

Saldırının ardından caminin kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.

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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını lanetledi!
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