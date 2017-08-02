ABD’nin terör konvoyu

Terör örgütü YPG'yi kara ordusu gibi kullanan ABD, Suriye kuzeyinde PKK devleti kurmak için silah sevkıyatına hız verdi. 5 Haziran'da başlayan Rakka'ya yönelik saldırılar kapsamında neredeyse her hafta örgüte yüklü miktarda silah sevkiyatında bulunan ABD, son olarak önceki gün 100 TIR'lık yeni bir silah sevkıyatında bulundu. Reuters tarafından servis edilen fotoğraflarda 4x4 Hummer zırhlı araçları, mayın araçları ve zırhlı taşıyıcılar dikkat çekiyor. Son sevkıyatın, DEAŞ'ın bombalı araç saldırılarıyla Rakka'da ağır kayıplar veren YPG'ye özellikle mayın ve bombalara karşı destek için gönderildiği değerlendiriliyor.



TERÖR ORDUSUNU DONATIYOR

Bir yandan Suriye'deki muhaliflerin El Kaide ile bağlantısını öne sürerek, artık bu gruplara silah yardımı yapmayacağını açıklayan ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi silaha boğmaya devam ediyor. 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80 olmak üzere 809 TIR dolusu silah, araç ve mühimmatı örgüte gönderen ABD, son sevkiyatla birlikte 909 TIR'lık yardımı örgüte teslim etmiş oldu.



TERÖR ÖRGÜTÜNE SEVKIYAT SÜRECEK

Terör örgütünün hamisi ABD'nin silah programına göre, bundan sonra da sevkıyatların devam edeceği anlaşılıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un yapılacak yardımlara ilişkin hazırladığı ve kamuoyuna sızan belgeye göre ABD, teslim edilecek silahlar listesinde, 12 bin Kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer alıyordu. Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.



SAVAŞMIYOR KOORDİNAT VERİYORLAR

Terör örgütü YPG ise yüklü miktarda silah yardımlarına rağmen güçlükle ilerliyor. İkinci ayına girmesine karşın Rakka'ya yönelik saldırılarda kaydadeğer ilerleme sağlayamayan örgüt, göğüs göğüse savaşmak yerine teraslardan ABD jetlerine koordinatlar vererek bombardımana bel bağlıyor. Gelişigüzel saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin can verdiği Rakka'da, onlarca sivili bu saldırılarda katlettiği belirtiliyor. "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist grubun kentten aktardığı haberlere göre, son birkaç günde düzenlenen hava saldırıları sebebiyle ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı.





***

AFRİN'DEKİ YPG MEVZİLERİ VURULDU

Ter ör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Türkiye'ye yönelik taciz ateşi açtığı Afrin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede devam eden PKK/YPG tehdidine karşı eller tetikte bekleyen TSK, Afrin kırsalındaki terör hedeflerini obüs atışları ile vurdu. Kilis'te sınır bölgesine sevk edilen Fırtına obüsleri, Suriye'de PYD'nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında yer alan hudut karakollarına konuşlandırıldı. Uğur YILDIRIM/ SABAH