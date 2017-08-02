Afrikalı öğrencileri daha fazla himmet için kullanmışlar

Cumhuriyet savcısının, tutuklu V.K. (60) ile tutuksuz A.A. (39), A.K. (60), A.A. (50), A.K. (44), H.C. (48) ve M.Y. (34) hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli yağma", "silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunmak suretiyle terör örgütüne üye olma" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün dini ve insani duyguları nasıl suistimal ettiğine dair tanık ifadeleri yer aldı.

Gizli tanık "Yıldız" ifadesinde, FETÖ'yle bağlantılı dershanenin öğretmenlerince her yıl nisan ayında fatura toplanarak kuruluşun az vergi ödemesinin sağlandığını anlattı.

FATURA TOPLAMAK İÇİN ARADILAR

Eksik olarak ödenen vergilerin karşılığında her yıl 1 Mayıs'ta öğretmenler ve yakın akrabalarının katılımıyla geziler düzenlendiği bilgisini veren Yıldız, FETÖ'ye bağlı dershaneye giden akrabasının velisi olarak gözüktüğünden fatura toplamak için kendisinin de arandığını, bu yöntemle düşük vergi verildiğini net olarak bildiğini aktardı.

Yıldız, kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin düzenlediği umre gezisine katıldığını, dönüşte de himmet toplantısına davet edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

BAĞIŞ MİKTARINI SESLİ OLARAK DİLE GETİRDİLER

"Toplantı geniş bir katılımla yapılmıştı. Afrika kökenli Türkiye'de eğitim gören bir öğrenci getirilmişti, bu öğrenci ailesinin Hristiyan olduğunu, kendisinin ise Müslümanlığı seçtiğini ancak bunu onlara anlatmakta yaşadığı zorluğu (Ramazan ayında Afrika'dayken ailesine neden yemek yemediğini anlatamaması gibi) aktardı. Bu şekilde toplantıda hazır bulunan kişilerin manevi duygularının sömürülmesiyle bir nevi bağış yapmaya zorlayıcı bir atmosfer içerisinde bulunmaları sağlandı. Bağış yapanların sesli olarak bağış miktarlarını dile getirmesi ortamı bir mezat havasına soktu ve yapılan bağışların yükselmesi rekabet ortamı oluşmasına neden oldu. Ben de bu himmet toplantısında 5 bin lira bağış yapmıştım. Toplantıda çok kişi tarafından yüklü bağışlar yapıldı."

FETÖ’NÜN SÖMÜRGE KITASI

Büyük çaplı himmet toplantılarında Afrika kökenli öğrencilerin yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan tanık, "İnsanların manevi duygularıyla oynanmak suretiyle himmet adı altında yaptığı katkıların yükseltilmesi veya himmet vermesi sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.