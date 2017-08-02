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Anıtkabir'deki o görüntüden rahatsız oldular!

Giriş Tarihi: 2.8.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 15:37
Anıtkabir'deki o görüntüden rahatsız oldular!

Başbakan 'ın başkanlığındaki YAŞ üyeleri bugün gerçekleştirilecek kritik zirve öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın, ziyaretten sonra Anıtkabir’de Fatiha okuması sosyal medyada günün konusu olurken, Sol ve Cumhuriyet Gazeteleri Yıldırım'ın duasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sol ve Cumhuriyet’in hazımsızlığı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Başbakan 'ın başkanlığındaki üyeleri bugünkü kritik zirve öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde saydı duruşunda bulunduktan sonra dua etmesi Cumhuriyet ve gibi internet sitelerini rahatsız etti.

FATİHA'DAN RAHATSIZ OLDULAR

Başbakan Yıldırım'ın Anıtkabir'deki duasına Sol Haber Portalı, 'Anıtkabir'de şimdi de dua' başlığı ile haberleştirdi. Cumhuriyet'teki haberde ise 'Anıtkabir'de Atatürk'ün ruhuna Fatiha' ifadesi kullanıldı.

SOSYAL MEDYA'DA TEPKİ TOPLADILAR

Sosyal medya kullanıcıları Cumhuriyet ve Sol Haber Portalı'nın nefret saçan yayınlarına tepki gösterdi.

Atatürk'ün kabri önünde dua edilmesinin doğal bir durum olduğu yönünde paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, dini değerlere saldıran bu haberlerin provakasyon amacıyla hazırlandığını belirterek bu sitelere tepkilerini dile getirdiler.

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Anıtkabir'deki o görüntüden rahatsız oldular!
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