Anıtkabir'deki o görüntüden rahatsız oldular!

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri bugünkü kritik zirve öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde saydı duruşunda bulunduktan sonra dua etmesi Cumhuriyet ve Sol Haber Portalı gibi internet sitelerini rahatsız etti.

FATİHA'DAN RAHATSIZ OLDULAR

Başbakan Yıldırım'ın Anıtkabir'deki duasına Sol Haber Portalı, 'Anıtkabir'de şimdi de dua' başlığı ile haberleştirdi. Cumhuriyet'teki haberde ise 'Anıtkabir'de Atatürk'ün ruhuna Fatiha' ifadesi kullanıldı.

SOSYAL MEDYA'DA TEPKİ TOPLADILAR

Sosyal medya kullanıcıları Cumhuriyet ve Sol Haber Portalı'nın nefret saçan yayınlarına tepki gösterdi.

Atatürk'ün kabri önünde dua edilmesinin doğal bir durum olduğu yönünde paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, dini değerlere saldıran bu haberlerin provakasyon amacıyla hazırlandığını belirterek bu sitelere tepkilerini dile getirdiler.

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