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Yıldırım'dan 'a kutlama!

AA

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Giriş Tarihi: 2.8.2017 22:57
Başbakan Yıldırım'dan Trabzonspor'a kutlama!

, Kulübünün kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

lık Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, 'un 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'ya bir mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un kurulduğu 2 Ağustos 1967'den bugüne hem yurt içinde hem de uluslararası müsabakalarda unutulmaz başarılara imza attığını belirten Yıldırım, "Hırs, azim, mücadele, sebat ve istikrar kaideleriyle özdeşleşen Trabzonspor, centilmenliğiyle de gönüllerde taht kurmuştur. Güzide futbol kulübümüz Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, spor hayatımıza kazandırdığı güzelliklerin ve efsanevi başarıların artarak sürmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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Başbakan Yıldırım'dan Trabzonspor'a kutlama!
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