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Son dakika: daki 'cüleri açıkladı!

Giriş Tarihi: 2.8.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 09:47
Son dakika: Bekir İrtegün futboldaki FETÖ'cüleri açıkladı!

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve itirafçı olarak serbest bırakılan , daki 'cüleri açıkladı.

Medipol Başakşehir Spor Kulübü ile yurt dışına çıkmaya hazırlandığı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenen ünlü cu savcılığa başvurdu. kullandığı için gözaltına alınan İrtegün savcılığa samimi itiraflarda bulundu. İrtegün'ün itirafçı olarak ifadesi alındı.

SPOR İMAMI DA FİRARDA
İrtegün'ün, İstanbul'da gece hayatına düşmemek için cemaate yakınlaştığını söyleyerek, cep telefonuna ByLock'u yükleyen kişinin de 'nün spor imamı olduğunu anlattı. İrtegün, ismini verdiği spor imamının, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından 'dua göndeririz kamplarda kendini yalnız hissetmezsin' diyerek ByLock yüklediğini söyledi. Spor imamının da firari olarak arandığı öğrenildi. İrtegün, maçlar nedeniyle sohbetlere gidemiyordum dedi.

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ÖYLE İSİMLER VERDİ Kİ...
İrtegün'e, Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik yapılan "Şike Kumpas" operasyonları da soruldu. İrtegün'ün bu sorulara, "cemaatin benden bu yönde bir talebi olmadı" dediği öğrenildi. İrtegün savcıya öyle isimler verdi ki itirafçı kabul edilerek serbest bırakıldı. Savcılık, itirafçı olan İrtegün'ün ifadelerinin içeriği konusunda ve spor camiasının zarar görmemesi için gizli kalmasına özen gösterdiği öğrenildi. Savcılık FETÖ'cülerle ilgili soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Operasyon önümüzdeki günlerde Türk futbolunun önemli isimlerine uzanabilir.

Akşam

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Son dakika: Bekir İrtegün futboldaki FETÖ'cüleri açıkladı!
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