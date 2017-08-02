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Erdoğan, üyeleri onuruna yemek verdi!

AA

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Giriş Tarihi: 2.8.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleri onuruna yemek verdi!

, Başbakan başkanlığındaki () üyeleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yemekte, Başbakan , Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.

Ayrıca 1 Eylül 2017 itibarıyla emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da yemeğe katılan isimler arasında yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleri onuruna yemek verdi!
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