İbrahim Kalın Yaş kararlarını açıkladı

Yüksek Askeri Şura kararları şöyle:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz



"Cumhurbaşkanlı Sözcüsü Kalın'dan YAŞ kararları açıklaması

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPTI

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.





Kalın'ın açıklamasından satır başları:

30 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 6 General ve Amiral üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

30 ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Kendilerine başarılar diliyoruz.





Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu. YAŞ kararlarıyla ilgili diğer kararlara ilişkin ayrıntılar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.