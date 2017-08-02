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Giriş Tarihi: 2.8.2017 14:08
Okullar ne zaman açılacak? Ve okulların açılacağı tarih belli oldu!

Milyonlarca öğrenci ve velilerinin yanıt aradığı ? sorusunun yanıtı belli oldu. , 2017-2018 eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağını kesin olarak bildirdi. İşte Okullar ne zaman açılacak sorusunu cevabı...

Yaz tatili devam ederken bir yandan da öğrenciler ve velileri okulların tam olarak ne zaman açılacağını merak etmekteydi. Uzun soluklu tatil yapan ya da yapacak aileler de planlamalarını okulların açılacağı güne göre yapmaya hazırlanıyor. Bu sene yaz tatili uzatılacak mı? , velilerin yanıt aradığı; ? sorusunun cevabını verdi. İşte 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimi...

2017 - 2018 OKULLARIN AÇILMA TARİHİ

9 Haziran 2017 Cuma günü itibari ile 2016-2017 öğretim yılı geride sona erdi. Öğrencilerin karnelerini almasının ardından İlk ve Orta derecedeki okullar liseler ve üniversiteler yaz üç ay tatile girdi. Yılın yorgunluğunu ve stresini üstlerinden atmaları için yaptıkları 2017 yaz tatili ne zaman bitecek?

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Özellikle sosyal medya üzerinden sorulan 2017 yaz tatili süresi uzatılacak mı sorusuna ilişkin yapılan açıklamada 'in yayınlandığı 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimine uyulacağı bu okulların bu tarihler doğrultusuna açılacağı bildirildi.

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Okullar ne zaman açılacak? Ve okulların açılacağı tarih belli oldu!
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