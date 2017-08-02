Son bir ayda 247 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak için saldırılar düzenleyen, siviller ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya temmuzda da göz açtırmayan güvenlik güçleri, 247 teröristi etkisiz hale getirdi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 366 kişiden aralarında KCK'nin "Türkiye mali alan sorumlusu" Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 116'sı tutuklandı. Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" veya "ulaşılamaz" denilen alanlara girerek, teröristleri inlerinde bulan güvenlik güçleri, "gri" ve "yeşil" kategorideki teröristleri bir bir etkisiz hale getirdi.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, örgüte yönelik yaz ayında da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve bahar aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

247 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Temmuz'daki saldırılarında 9 güvenlik görevlisi şehit oldu. Öğretmen, işçi, siyasilerin ve çobanın da aralarında bulunduğu 10 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 9 kişi yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 43 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda, 366 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden aralarında KCK'nin "Türkiye mali alan sorumlusu" Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 116'sı tutuklandı.

"Gri" ve "yeşil" kategorideki teröristler öldürüldü

Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" veya "ulaşılamaz" denilen alanlara girerek, teröristleri inlerinde bulan güvenlik güçleri, örgütün sözde sorumlularını da bir bir etkisizleştirdi.

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, örgütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu "Murat Bazid" kod adlı Ahmet Acar olduğu tespit edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında da bölücü terör örgütünün sözde Diyarbakır yürütme üyesi "Aşut Star" kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi.

Temmuz ayında öne çıkan bazı terör olayları

- Diyarbakır'da, 1 Temmuz'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırında hayatını kaybetti.

- Van'da, 2 Temmuz'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü.

- Şırnak'ta, 2 Temmuz'da karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce sondaj çalışması yapan işçilere yönelik saldırıda biri ağır 2 işçi yaralandı.

- Siirt'in Baykan ilçesinde, 7 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Kaymakam Kocabey, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 8 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

- Bitlis'te, 9 Temmuz'da terör örgütü PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı.

- Teröristlerce 9 Temmuz'da Erzincan-Erzurum karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

- Hatay'da, 10 Temmuz'da, uygulama noktasında görev yapan polis ekibine PKK terör örgütü üyelerince düzenlenen saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 13 Temmuz'da, pancar toplayan 4 kişi, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu yaralandı.

- Tunceli'de,12 Temmuz'da sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz terör örgütü PKK tarafından katledilerek, cesedi Pülümür çayına atıldı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 17 Temmuz'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 asker yaralandı.

- Şırnak'ta, 17 Temmuz'da merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde, hayvanlarını otlatırken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen bir çoban silahla öldürülmüş olarak bulundu.

-Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 Temmuz'da teröristler, evinden kaçırdıkları bir kişiyi silahla öldürdü.