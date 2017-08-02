Türk Akımı inşaatında çalışan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Karadeniz Kıyısı'ndaki Anapa şehri yakınlarında devam eden Rus Enerji Şirketi Gazprom'un Türk Akımı projesinin deniz bölümündeki boru hattı inşaatında çalışan 56 bin 172 groston ağırlığında ve 321 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Audacia' adlı boru hattı döşeme gemisi, saat 06.15'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

İspanya'nın Cadiz Limanı'na giden boru hattı döşeme gemisine, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişinde Kurtarma-4 ve Kurtarma 10 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti 2 Tahlisiye Botu eşlik etti. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Saat 08.00'de gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek 08.15'de Çanakkale önlerine ulaşan boru hattı döşeme gemisi, Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçerek, Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.

'Audacia' adlı boru hattı döşeme gemisinin 09.45'de boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.