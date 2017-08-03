CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Gezi' kışkırtması

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Gezi Parkı üzerinden yeni bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalıştı ancak başaramadı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunana Özkan, "Gezi Parkı'nda ağaç katliamı... Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye? Bu ağaçlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" dedi.

CHP'NİN MEDYASI DA KIŞKIRTMA GİRİŞİMİNE ANINDA DESTEK VERDİ

Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere Bir Gün Gazetesi ve bazı internet siteleri Tuncay Özkan'ın 'ağaç katliamı yapılıyor' provokasyonuna çanak tuttular.

İBB'DEN YALANLAMA

İBB yaptığı açıklama ile 27 Temmuz'da İstanbul'da yaşan şiddetli dolu yağışının ardından çok sayıda ağacı zarar gördüğünü ifade etti.

İşte İBB'den yapılan yazılı açıklama;

İstanbul`da 27 Temmuz günü yaşadığımız şiddetli fırtınada 2118 ağaç devrilmiş, 2500 ağacın dalları kırılmıştır. Aynı gün 405 binanın çatısının uçtuğu belirlenmiştir.

176 YILLIK ÇINAR TEKRAR YERİNE DİKİLDİ

Fırtına nedeniyle devrilen, 2118 ağacın yerine 4236 ağacın dikimine başlandı. Çengelköy` de devrilen 176 yıllık çınar ağacı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tedavi edilerek yerine dikilmişti.