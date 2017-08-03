Hainler şehit yakınlarını tahrik etti! Mahkeme salonu karıştı

Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'a dönerek, 'Ben Fetullah Gülen'in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen'in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ'cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

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HAİNLERE PET ŞİŞELER ATILDI

Bu sözleri, salondaki FETÖ'cü hainlerin tamamı sırıtarak alkışladı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine 'Neyi alkışlıyorsunuz?' diyerek, pet şişe yağdırdı. Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdiğini belirterek salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.