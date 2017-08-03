Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Hainler şehit yakınlarını tahrik etti! Mahkeme salonu karıştı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 3.8.2017 13:39 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 13:47
Hainler şehit yakınlarını tahrik etti! Mahkeme salonu karıştı

Akıncılar Davası’nın 4 numaralı sanığı ’cü hain Hakan Çiçek’e bir müşteki avukatı, 'Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?' diye sordu. Çiçek’in 'Hayır' cevabı üzerine avukat, 'Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var' dedi.

Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'a dönerek, 'Ben Fetullah Gülen'in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen'in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında 'cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

Akıncı Üssü davasında olay çıktı

HAİNLERE PET ŞİŞELER ATILDI

Bu sözleri, salondaki FETÖ'cü hainlerin tamamı sırıtarak alkışladı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine 'Neyi alkışlıyorsunuz?' diyerek, pet şişe yağdırdı. Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdiğini belirterek salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hainler şehit yakınlarını tahrik etti! Mahkeme salonu karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz