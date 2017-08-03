ÖSYM sonuç sisteminden LYS tercih sonuçları bekleniyor! - 2017 LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık bir yıl boyunca emek vererek istediği üniversiteye yerleşmek isteyen binlerce öğrenci için kritik 2017 LYS tercih sonuçları bekleyişi başladı. Dün gün boyunca ÖSYM 'den açıklama bekleyen adaylar umduğunu bulamadı. '' LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu bugün de yanıtını aramaya başladı. ÖSYM sonuç sistemi ile açıklanacak olan üniversite tercih yerleştirme sonuçları nı bu adresten sorgulayabileceksiniz. Peki 2017 LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sistemi...18-26 Temmuz tarihlerinde tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Hayal ettiği üniversiteyi kazanbilmek için yaklaşık bir yıl boyunca büyük emek veren adaylar LYS tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Üniversite tercih sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandıktan sonra kayıt işlemleri de başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıtları başlayacak.Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 12-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Yerleşme durumu sınav merkezi tarafından paylaşıldı. Buna göre;

a) YGS ve varsa LYS yerleştirme puanları ve varsa sınavsız geçiş hakları,

b) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.



Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3'teki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarının sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) sınavsız olarak;

a) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,

c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları baz alınarak yerleştirme yapılacaktır.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLECEK?

Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecekler.

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri kapsamında ilk tercihini yapmayan adaylar ek yerleştirmelerde tercih verme hakkına sahiptir.

LYS'DE İKİ SORU İPTAL EDİLMİŞTİ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı 'Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar' kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir"