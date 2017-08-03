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'de kullanıcısı şüpheli gözaltına alındı

AA

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Giriş Tarihi: 3.8.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 15:32
Şemdinli'de ByLock kullanıcısı şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) şifreli haberleşme programı "" kullandığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince /'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" ilçesi Günyazı köyü Yeşilöz mezrasında FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları isimli programı kullandığı tespit edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Şemdinli'de ByLock kullanıcısı şüpheli gözaltına alındı
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