Şemdinli'de ByLock kullanıcısı şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şemdinli ilçesi Günyazı köyü Yeşilöz mezrasında FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları ByLock isimli programı kullandığı tespit edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."