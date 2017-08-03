YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün getirilmesine ilişkin atama kararları ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları gereği bir üst rütbeye terfi ettirilen komutanların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.

Bu arada rütbe bekleme süresini tamamlayan Orgeneral Ümit Dündar'ın görev süresi 1 yıl uzatılırken, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan'ın Orgeneralliğe terfi ettirilerek Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak atanması uygun görüldü.

- Kuvvet komutanlıklarındaki 4 general, 2 amiral ve 61 albayın terfi listesi

YAŞ kararları gereği 30 Ağustos 2017'ten geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen komutanların listesi de Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30, 34, 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri gereğince, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 4 general, 2 amiral ve 61 albayın, 30 Ağustos 2017'den geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının general terfi listesi şöyle:

"Tuğgeneral Metin Tokel Tümgeneralliğe, Kurmay Albay Muammer Alper Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Altan Er Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay İsmail Şanlı Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Zorlu Topaloğlu Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Rasim Yıldız Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Mehmet Özeren Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Özkan Ulutaş Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Selçuk Yavuz Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Sami Yüksel Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Mahmut Altun Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Tuncay Altuğ Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Mustafa Erkal Kuzuoğlu Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Ersin Kaya Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Taner Uysal Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Taner Sağıroğlu Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Özdemir Şan Tuğgeneralliğe, Kurmay Albay Alper Eser Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Mehmet Kip Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Tamer Atay Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Davut Ala Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Hakan Öztekin Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Kemal Kırış Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Aydoğan Budakçı Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Hakan Yiğittürk Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Mustafa Barut Tuğgeneralliğe, Piyade Albay Ersin Altay Tuğgeneralliğe, Tank Albay Engin Candaş Tuğgeneralliğe, Tank Albay Uğur Bülend Acarbay Tuğgeneralliğe, Topçu Albay Sebahattin Türker Tuğgeneralliğe, Topçu Albay Ahmet İbiş Tuğgeneralliğe, Kara Havacı Albay Osman Dirmencioğlu Tuğgeneralliğe, İstihkam Albay Mehmet Rifat Alkan Tuğgeneralliğe, Muhabere Albay Zafer Yaşar Celep Tuğgeneralliğe, Ulaştırma Albay Nurettin Kutluyuva Tuğgeneralliğe, Bakım Albay İsmail Amanvermez Tuğgeneralliğe, Mühendis Albay Osman Alp Tuğgeneralliğe, Maliye Albay Ahmet Yüzbaşıoğulları Tuğgeneralliğe."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral terfi listesi şöyle sıralandı:

"Tuğamiral Tayyar Ertem Tümamiralliğe, Tuğamiral Kadir Yıldız Tümamiralliğe, Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Yalçın Özkütük Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Ayhan Gedik Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Şafak Duruer Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Yavuz Kılıç Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Aykut Manioğlu Tuğamiralliğe, Kurmay Albay İlker Özkan Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Mustafa Kaya Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Mehmet Cem Okyay Tuğamiralliğe, Kurmay Albay Hakan Ercan Tuğamiralliğe, Deniz Albay Taner Gül Tuğamiralliğe, Deniz İkmal Albay Fikret Esin Tuğamiralliğe, Deniz Mühendis Albay Recep Erdinç Yetkin Tuğamiralliğe, Deniz Mühendis Albay Mehmet Sarı Tuğamiralliğe."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı general terfi listesi ise şöyle:

"Korgeneral Atilla Gülan Orgeneralliğe, Tümgeneral Mehmet Özlü Korgeneralliğe, Tuğgeneral Reha Ufuk Er Tümgeneralliğe, Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu Tuğgeneralliğe, Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu Tuğgeneralliğe, Pilot Kurmay Albay Fidan Yüksel Tuğgeneralliğe, Pilot Kurmay Albay Özkan Edip Akgülay Tuğgeneralliğe, Hava Piyade Kurmay Albay Necati Gündüz Tuğgeneralliğe, Hava SS Albay Coşkun Uçarcılar Tuğgeneralliğe, Hava Kont. Albay Bekir Erdal Özgenç Tuğgeneralliğe, Hava İsth. Albay Bülent Çetin Tuğgeneralliğe, Hava UCB Albay Gürhan Ergülhan Tuğgeneralliğe, Hava İkm. Albay Sadık Uygur Tuğgeneralliğe."