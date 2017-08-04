Akın Öztürk: "Darbeyi dış destekli FETÖ yaptı"

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Akın Öztürk'ün savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.



Öztürk, Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Akıncı Üssü'nde bulunduğu zaman aralığında sivil şahıslarla karşılaştınız mı?" sorusuna, "Ben 143. Filo'ya gittiğimde bütün personeli orada gördüm. Etrafta telefonlar ve bilgisayarlar vardı. Bunların operasyon için mi başka bir şey için mi kullanıldığını bilmiyorum. Işıklar kapalı ve loş ışık olduğu için kimseyi tanıyamadım. İnanın kendimden başka bir tane sivil görmedim" diye yanıtladı. Bunun üzerine Giray, "Çok enteresan. Size göstereyim 6 klasör fotoğraf var yarısı sivil" karşılığını verdi.



"SÖYLERSEM 'BABASI ONU İHBAR ETTİ' DERLER"



Öztürk, "O gece damadınız da oradaydı. Onun durumunu öğrenmek, yardım istemek için aramayı düşünmediniz mi?" şeklindeki soruya, "Hayır aramadım. Uçuş faaliyeti olduğu için prensip gereği aramıyorum. Genelkurmay Başkanına gittikten sonra inanın ona tabi olmak dışında başka hiçbir şey düşünmedim. 5 general dışında kimseyle konuşmadım" dedi. Öztürk'e, "Şu anki düşüncenizle damadınızın bu işin içinde olduğunu düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya, "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Hakan Karakuş darbeye teşebbüs faaliyeti olduğunu biliyor ve buna rağmen sizi oraya çağırıyorsa, buna ne diyorsunuz?" sorusuna ise Öztürk, "Hakan Karakuş bana telefonda 'Buyrun gelin, darbe yapıyoruz' mu diyecekti?" cevabını verdi.

"DARBEYİ DIŞ DESTEKLİ FETÖ YAPTI"



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Akın Öztürk'e, "Darbe girişimini kimin yaptığını düşünüyorsunuz" diye sordu. Darbeci General önce anlamıyormuş gibi yaptığı Başkan Giray'ın ikinci kez tekrarlamasından ve "FETÖ mü yaptı" diye sorusunu pekiştirmesinden sonra şu yanıtı verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ'cü bir gurubun, dış güçlerin desteği ile bunu yaptıklarını düşünüyorum."

Mahkeme Başkanı bunun üzerine, "Bu dış destek nedir?" diye sorduğunda Öztürk, "Hepsi olabilir. Türkiye bölgesinde ayakları yere sağlam basan bir ülke. Türkiye'nin ayaklarını yere sağlam bastığını gören, bilen herkes olabilir. Almanı da İngiliz'i de Rus'u da olabilir. Hepsi olabilir" dedi.

Darbeci general, Mahkeme Başkanı'nın "Fetullah Gülen bu davamızın bir numaralı sanığı, bunun konumu ve darbeye ilişkin ne düşünüyorsun?" sorusuna da "O dış güçler O'nu da kullanmıştır. Mutlaka kullanılmıştır" yanıtını verdi.

GENELKURMAY BAŞKANI'NA SORUN CEVABI TANSİYONU YÜKSELTTİ



Bir müşteki avukatı, Öztürk'ün emir astsubayı İsmail Keskin'in savcılık ifadesinde, Genelkurmay Başkanı Akar'ın tutulduğu odaya açık yeşil renk kısa kollu tişört giyen bir sivilin girip çıktığını gördüğünü beyan ettiğini anımsatarak, Öztürk'e kendisinin de o şahsı görüp görmediğini sordu. Bu sözlere Öztürk, "Orada darbe oluyor. Babanı görsen tanımazsın. Ayrıca ben görmek zorunda mıyım efendim?" cevabını verdi. Avukatın, o sivil şahsın Nurettin Oruç olup olmadığını sorması üzerine Öztürk, "Ben sivil şahıs görmedim Genelkurmay Başkanı da oradaydı ona sorun" dedi. Öztürk'ün bu sözlerini sanıklar alkışladı. Şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden ise, "Alayınız Hulusi Akar'a kurban olur" sesleri yükseldi. Salonda yükselen bağrışmalar Mahkeme Başkanının uyarısıyla son buldu.