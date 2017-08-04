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adem kurusu rengi nasıl olur? Badem kurusu renginin özelliği...

Giriş Tarihi: 4.8.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 15:30
Badem kurusu rengi nasıl olur? Badem kurusu renginin özelliği...

Hain terör örgütü mensuplarının yargılanırken giyeceği tek tip kıfayetlerin rengi adem kurusu olacak. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar ? renk? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

terör örgütü sanıkları için tek tip kıyafet tartışmaları son uldu. Hain teröristler artık badem kurusu renginde tek tip kıyafet giyecek. Peki ? Baden kurusu nasıl bir renk? İşte tüm bu soruların yanıtı ve badem kurusu renginin tonu haberimizde...
Badem kurusu rengi alt tonlarında sarı olan, boyanın işleniş biçimi ile kahverengi ile daha çok özdeşleşmiş bir renktir. Ana renkler kategorisinde bulunmaz. Bir kaç farklı rengin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar.

BADEM KURUSU RENGİ NEDİR?

Bu renk, renk skalası incelendiğinde en çok kurutulmuş badem rengini andırdığı için bu ismi almıştır. Badem kurusu genellikle ev dekorasyonunda kullanılıyor.

DENEME DİKİMİ BAŞLADI

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

BADEM KURUSU OLACAK

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

İşte badem kurusu renginin tonu...

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Badem kurusu rengi nasıl olur? Badem kurusu renginin özelliği...
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