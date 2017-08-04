Başbakan Binali Yıldırım bir ilki gerçekleştirecek

Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkiler 1978 yılında kuruldu. Türkiyenin Hanoide, Vietnamın da Ankarada Büyükelçilikleri bulunuyor. Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkiler başta ekonomi ve ticaret olmak üzere her alanda gelişiyor.

Bugüne kadar, ne Vietnam'dan Türkiye'ye, ne de Türkiye'den Vietnam'a Cumhurbaşkanı veya Başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmedi. Başbakan Binali Yıldırım, bu alanda bir ilki gerçekleştirecek.

14 YILDA 2.2. MİLYAR DOLAR DÜZEYİNE ULAŞTI

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2000'li yılların başında 100 milyon ABD Dolarının altında iken, 2014 yılında yaklaşık 2.2 milyar ABD Dolarına ulaştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın işadamları heyetiyle Vietnam'a gerçekleştireceği ziyarette, ticaret hacmini arttıracak adımlar ile Vietnam lehinde olan ticaret dengesini değiştirmeye dönük anlaşmaların yapılması hedefleniyor.

TİCARET HACMİ GENİŞLEDİ

Türkiye Vietnamdan elektrikli cihazlar, kazan-makine cihazları, dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler, ayakkabı, sentetik ve suni devamsız lifler, pamuk ve örülmemiş giyim eşyaları ithal ediyor. Türkiyenin Vieitnam'a ihracatının başlıca kalemlerini ise meyve ve kabuklu yemişler, pamuk, pamuk ipliği, kahve, çay ve baharatlar, süt ve süt ürünleri, taşlar, alçılar ve çimento gibi ürünler oluşturuyor.