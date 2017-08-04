Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım "Yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan faydalanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlar Kurulu gitti, YAŞ da bitti, siz de biraz tatil yapın" dedi.

Tek tip kıyafetle ilgili soruya Başbakan Yıldırım, yanında bulunan Adalet Bakanı'nı işaret etti. Bakan Abdülhamit Gül, henüz çalışmaların devam ettiğini söyledi.