Diyarbakır'da gaybubet evlerine operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince firari durumda bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının saklandıkları ve faaliyetlerini sürdürdükleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait gaybubet (yokluk-bulunmayış) olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifre edilmesine yönelik operasypn düzenledi.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 4 gaybubet evi tespit edilmiştir. Tespit edilen gaybubet evlerine yönelik olarak, 03/08/2017 günü saat 23.00 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında firari durumda bulunan silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları tespit edilen ve sahte kimlik belgeleri kullanan 8 şüpheli şahıs ve bu şüpheli şahıslar ile birlikte hareket eden 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Batman'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye oldukları için haklarında arama kaydının bulunduğu anlaşılmıştır. Gaybubet evlerine yapılan operasyonda ayrıca; 20 bin 570 Amerikan Doları, 39 bin 130 Türk Lirası, 100 Euro paranın yanı sıra, sahte kimlik belgeleri, terör örgütüne ait dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ve operasyon anında ikametten aşağı atılan 5 (beş) adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

İSTANBUL’DA ‘GAYBUBET EVLERİ’NE BYLOCK BASKINI: 57 GÖZALT I

Bugün sabah saatlerinde merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Selahaddin Eyubi Devlet Hastanesi'ne getirilen 2'si kadın 9 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.