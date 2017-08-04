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İşte ’nün atası Kadiyaniler

Giriş Tarihi: 4.8.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 11:21
İşte FETÖ’nün atası Kadiyaniler

Hilal Kaplan bugünkü yazısında Fetullahçı Terör Örgütü ile büyük benzerlikler taşıyan Kadiyanilerin gerçek yüzünü anlattı. 1800’lü yılların sonlarında Mirza Gulâm Ahmet Kadiyânî tarafından Hindistan’ın Pencap eyaletinde kurulan tarikat, teröristbaşı Gülen gibi örgütü Mehdi ve Mesih hezeyanları ile kandırıyor.

İŞTE HİLAL KAPLAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Nobel ödülü alan "ilk Müslüman bilim adamı" Prof. Abdüsselam'ın, Birleşmiş Milletler Adalet Divanı Başkanlığı yapmış Sir Zaferullah Han'ın, "ilk Oscar ödülünü alan Müslüman aktör" Mahershala Ali'nin de Kadıyânî olduğunu göz önünde bulundurursak, küresel güçlerin Kadıyânîlere olan onayının derinliğini daha net görebiliriz. Kadıyânilerin, geçtiğimiz hafta 30.000 kişiyle İngiltere'de yaptıkları toplantının da bir gövde gösterisi olarak parlatıldığını not düşelim. Sloganlarından biri "Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin" olan Kadıyânîlerin aslında "işgalcilerinizi/ sömürgecilerinizi sevin" demek istediğini anlamak için tarihlerine kısa bir bakış yeterlidir.


Hülasa, veya Tahir-ül Kadri gibi yapılanmaların çıkış noktasını ve motivasyonlarını Kadıyânîlere kadar sürmek mümkündür ve bu örgütlerin hepsi aslında emperyalizme geçit verip, sömürgeciliğe hizmet etmek amacıyla toplumları ifsad etmeye matuf olarak desteklenmektedir.

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İşte FETÖ’nün atası Kadiyaniler
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