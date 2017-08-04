İşte FETÖ’nün atası Kadiyaniler

İŞTE HİLAL KAPLAN'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Nobel ödülü alan "ilk Müslüman bilim adamı" Prof. Abdüsselam'ın, Birleşmiş Milletler Adalet Divanı Başkanlığı yapmış Sir Zaferullah Han'ın, "ilk Oscar ödülünü alan Müslüman aktör" Mahershala Ali'nin de Kadıyânî olduğunu göz önünde bulundurursak, küresel güçlerin Kadıyânîlere olan onayının derinliğini daha net görebiliriz. Kadıyânilerin, geçtiğimiz hafta 30.000 kişiyle İngiltere'de yaptıkları toplantının da bir gövde gösterisi olarak parlatıldığını not düşelim. Sloganlarından biri "Herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin" olan Kadıyânîlerin aslında "işgalcilerinizi/ sömürgecilerinizi sevin" demek istediğini anlamak için tarihlerine kısa bir bakış yeterlidir.



Hülasa, FETÖ veya Tahir-ül Kadri gibi yapılanmaların çıkış noktasını ve motivasyonlarını Kadıyânîlere kadar sürmek mümkündür ve bu örgütlerin hepsi aslında emperyalizme geçit verip, sömürgeciliğe hizmet etmek amacıyla toplumları ifsad etmeye matuf olarak desteklenmektedir.

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