Kahramanlar terfi etti

15 Temmuz darbe girişimi
nin ardından tuğgeneral seviyesinde yaş
anan tasfiye nedeniyle bu rütbedeki subayların atandığı efsane komando tugaylarına atanan albaylar generalliğe terfi
ettirildi. Komando Tugayı Kayseri-Özel Kuvvetlerden Piyade Albay Kemal Kırış, (2. Komando Tugayı Bolu), Piyade Kurmay Albay Muammer Alper (3. Komando Tugayı Siirt), Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz, (49. Komando Tugayı Bingöl), Piyade Albay Ersin Altay (Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı), Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz, (8. Kolordu Komutanlığı Vekili), Piyade Kurmay Albay Mahmut Altun, (4. Kom. Tuğ. Komutan Yrd.), Topçu Kur. Alb. Taner Sağıroğlu tuğgeneral oldular.
BRİFİNGLERİ ONLARDAN ALMIŞLARDI:
Terfi eden Komutanlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Başbakan Binali Yıldırım'a Hakkari ve Çukurca'da PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarla ilgili brifing veren 3.Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel
oldu. Tokel, Tümgeneralliğe yükseldi. Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Mardin ziyaretinde terörle mücadelede gelinen son noktaya ilişkin brifing veren Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Kurmay Albay Altan Er de tuğgeneral rütbesi alanlar arasında.
SÖNMEZATEŞ TEHDİT ETTİ DEVLET ÖDÜLLENDİRDİ:
Hava Pilot Kurmay Albay rütbesindeyken FETÖ
kumpası ile hakkında açılan Casusluk Davası sonrasında tutuklanan Oğuz Okuyucu, beraat ederek görevine Albay rütbesi alarak dönmüştü. Oğuz Okuyucu bu YAŞ kararı ile de tuğgeneralliğe yükseldi. 15 Temmuz'dan 14 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden hainleri yöneten Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'ın FETÖ ile mücadelesi bilinen Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu'na savurduğu tehdit ve küfürlerden ötürü 'hakaret davası'na konu olduğu belirlendi. FETÖ'cü pilotun hakaretine maruz kalan Kadıoğlu, tuğgeneral rütbesine yükseldi. Darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere engel olmaya çalışırken karargâhta derdest edilen Hava Kuvvetleri Harekât Başkanı Tümgeneral Mehmet Özlü de bir üst rütbeye terfi eden isimler arasında yer aldı.
FETÖ MAĞDURLARINA İADE-İ İTİBAR
Diyarbakır'dan uçakların kalkmasına engel olarak darbecilerin Ankara'ya bordo bereli askerleri getirme planını bozan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Harekât Komutanı Kurmay Albay Özkan Edip Akgülay da tuğgeneralliğe terfi etti.
FETÖ'cüler tarafından emekliliğe zorlandığı ortaya çıkan ve geçen yılki YAŞ 'ta yeniden TSK'ya dönme imkanı tanınan Pilot Kurmay Albay Fidan Yüksel de terfi eden isimler arasında yer aldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 7 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen Piyade Albay Davut Ala tuğgeneralliğe yükseldi.
FETÖ'nün kiralık itirafçılar vasıtasıyla kurguladığı davalarla mağdur ettiği Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar, Kurmay Albay Ayhan Gedik, Kurmay Albay Şafak Duruer, Kurmay Albay Yavuz Kılıç, Kurmay Albay Sami Yüksel ve Kurmay Albay Mehmet Cem Okyay ile Kurmay Albay Yalçın Özkütük, tuğamiralliğe terfi edildi.
YAŞ'TA EMEKLİYE SEVK EDİLEN İSİMLER
YAŞ'la birlikte emekli olan isimler de belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, eski Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ile 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün emekli oldu. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul, "Askeri yargının bir numaralı isimleri" olarak bilinen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan da emekliye ayrıldı.
ABD'NİN YAŞ MERAKI TİMES'A HABER OLDU
Türkiye'de Çarşamba günü toplanan Yüksek Askeri Şura'nın kararları, New York Times gazetesinde geniş bir habere konu oldu. Atamaları, "Nisan referandumundan bu yana "en büyük görev değişikliği" olarak okuyuculara yansıtan gazeteye göre, "Hükümet destekçileri ve laik milliyetçiler askeri atamaları olumlu gibi karşıladıkları görünüyor." Haberde, "Atamalar, hükümetin geçen yıldaki başarısız darbeye katıldıklarından şüphelenen subay ve sivillere yönelik temizliği devam ettirirken gerçekleşti ancak aynı zamanda bir zamanlar hakim olan Türk ordusu üzerinde sivil kontrolü sağlamaya yönelik daha uzun vadeli çabanın bir parçasıdır" denildi.