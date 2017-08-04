Katar ve Türkiye arasında kritik tarih belli oldu

Katar ile Türkiye arasındaki ortak deniz tatbikatının 6-7 Ağustos'ta düzenleneceği belirtildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, geçen pazartesi başkent Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na gelen TCG Gökova Fırkateyni'ni ziyaret etti.

Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateyne gerçekleştirdiği ziyarette teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos'ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle pazartesi Hamed Limanı'na ulaşmıştı.