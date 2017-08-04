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Kripto imam sahte ilahiyatçı çıktı!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 4.8.2017 14:40
Kripto imam sahte ilahiyatçı çıktı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün bir dönem Alanya, sonradan ise ve irşad imamı olduğu öğrenilen matematik öğretmeni ’ın üniversitelerde Hz. Muhammed ile ilgili konferanslara ‘ilahiyatçı’ olarak katıldığı ortaya çıktı. Bir matematik öğretmeninin ‘ilahiyatçı-yazar’ adı altında konuşma yapması dikkat çekti. Akpınar’ın ifadesinde de dini bilgisinin zayıf olduğunu söylediği öğrenildi.

/PDY'nin bir dönem Alanya, sonradan ise ve İrşad imamı olduğu öğrenilen şüpheli , geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu Alanya'da ikamet ettiği evde yakalanmış ve dün savcılıktaki işlemleri ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FETÖ'nün kripto imamı Osman Akpınar'ın halen bir devlet okulunda matematik öğretmeni olduğu ve kripto olarak kendini gizlediği ortaya çıkmıştı. Deşifre olmamak için FETÖ'nün bilindik argümanlarından hiçbirisini kullanmadığı ve telefonuna ByLock indirmediği anlaşılan Akpınar'ın üniversitelerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile ilgili konferanslara katıldığı ve 'ilahiyatçı yazar' olarak kendini tanıttığı ortaya çıktı.

Bir matematik öğretmeninin dini konferanslar düzenlemesi ve Hz. Muhammed ile ilgili sohbetler vermesi dikkat çekti.

"DİNİ EĞİTİMİM ZAYIFTIR"

Osman Akpınar'a emniyette matematik öğretmeni olmasına rağmen dini konferanslar nasıl verdiğinin sorulduğu öğrenildi. Bu soru üzerine matematik öğretmenliği yaptığını, dini eğitiminin zayıf olduğunu, kendisini götürmeleri üzerine bu konferansları verdiğini, konferansların kendi talebi olmadığını kaydetti.

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Kripto imam sahte ilahiyatçı çıktı!
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