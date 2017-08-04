Kripto imam sahte ilahiyatçı çıktı!

FETÖ/PDY'nin bir dönem Alanya, sonradan ise Orta Asya ve Güney Afrika İrşad imamı olduğu öğrenilen şüpheli Osman Akpınar, geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu Alanya'da ikamet ettiği evde yakalanmış ve dün savcılıktaki işlemleri ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FETÖ'nün kripto imamı Osman Akpınar'ın halen bir devlet okulunda matematik öğretmeni olduğu ve kripto olarak kendini gizlediği ortaya çıkmıştı. Deşifre olmamak için FETÖ'nün bilindik argümanlarından hiçbirisini kullanmadığı ve telefonuna ByLock indirmediği anlaşılan Akpınar'ın üniversitelerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile ilgili konferanslara katıldığı ve 'ilahiyatçı yazar' olarak kendini tanıttığı ortaya çıktı.

Bir matematik öğretmeninin dini konferanslar düzenlemesi ve Hz. Muhammed ile ilgili sohbetler vermesi dikkat çekti.

"DİNİ EĞİTİMİM ZAYIFTIR"

Osman Akpınar'a emniyette matematik öğretmeni olmasına rağmen dini konferanslar nasıl verdiğinin sorulduğu öğrenildi. Bu soru üzerine matematik öğretmenliği yaptığını, dini eğitiminin zayıf olduğunu, kendisini götürmeleri üzerine bu konferansları verdiğini, konferansların kendi talebi olmadığını kaydetti.