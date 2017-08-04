Metroda müzisyene saldırı kurgu çıktı!

İstanbul Kadıköy'de metro girişinde polisler tarafından darp edildiğini iddia eden müzisyen Gülşah Erol olayının perde arkasından bambaşka gerçekler çıktı.

"ÇANTAMDA BOMBA VAR"

Olayla ilgili güvenlik görevlilerinin hazırladığı tutanağa göre olay şöyle gelişti: 2 Ağustos'ta Kadıköy Tavşantepe Metro istasyonuna gelen Gülşah Erol, güvenlik görevlisine 'bavulları yanınıza bırakabilir miyim' diye sordu. Güvenlik görevlisi böyle bir yetkisi olmadığını belirtti. Bunun üzerine Erol bir anda görevlilere bağırmaya başladı ve 'çantamda bomba var' diyerek haykırdı. Görevliler Erol'a sözlü uyarıda bulunmalarına rağmen Erol taşkınlık yapmaya devam etti. Olay yerine gelen bayan polis memuru, Erol'u sakinleştirmek istedi ama başarılı olamadı. Gülşah Erol polis memurunun boğazını sıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlilerince Gülşah Erol etkisiz hale getirildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Tutanağa göre, görevlileri 'bu olay burada bitmez, abim delidir. Kandilden, dağdan yeni indi. Sizi bulur, gebertir' diyerek ölümle tehdit etti.

İŞTE O MESAJ

Erol Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle demişti: "2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime lütfen dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş. Beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor… Vücudumda oluşan zararların fotoğraflarını koymadım, çünkü çok kötü, bu kadarı bile bu ülkede neye maruz kaldığımı gösteriyor olmalı. Ben müzisyenim! Bu ülkeye emek harcayan bir sanatçıyım. Hakettiğim bu mu?! Lütfen dikkat edin müzisyen, sanatçı arkadaşlar, size hakaretle ve saldırıyla yaklaşsalar dahi susun ve yanlarından uzaklaşın. Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Dün ölebilirdim…"