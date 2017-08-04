Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sinop merkezli operasyonda 'den 9 kişi yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 17:24
Sinop merkezli operasyonda FETÖ'den 9 kişi yakalandı

Sinop merkezli operasyonda kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Sinop merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlı için Sinop, Ankara, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 9 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinop merkezli operasyonda FETÖ'den 9 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz