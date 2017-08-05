Başbakan Yıldırım: 2019'da yüksek hızlı tren Sivas'a geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Sivas'ta Toplu açılış töreninde konuştu

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''Sivas'a yeni bir üniversite kuracağız demiştik. İsmet Yılmaz bu konuda çalışma başlattı. İnşaallah, önümüzdeki dönemde ikinci üniversiteyi de kuruyoruz.

2019'da yüksek hızlı tren Sivas'a geliyor. Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a devam etmek istiyorsanız 5 saatte ver elini İstanbul.''

(FETÖ sanıkları) Şimdi bu alçaklar teker teker hesap veriyorlar. Pensilvanya'daki terör baronunun, baş teröristin elini eteğini öpen bu hainler hala beyhude umut içerisindeler. Son derece akılsız, ahlaksızca mahkemelerde tiyatro oynamaya devam ediyorlar. Ama boşuna uğraşmasınlar, içinde bulundukları bu terör bataklığından, alınlarına vurulan 'vatan haini' damgasından asla kurtulamayacaklar, yaptıklarının hesabını kanun içinde en ağır şekilde vereceklerdir."



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