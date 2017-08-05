Başbakan Yıldırım'dan 'yeni devlet kuruluyor' sözlerine tepki!

Başbakan Binali Yıldırım, Ayhan Oğan'ın açıklamaları hakkında, "Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içerisinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz."

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktadır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimine karşı bile bu millet devletinin yıkılmasına, ülkesinin işgal edilmesine izin vermemiştir. Bundan sonra da hiçbir namert, hiçbir şer güç Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böyle bir girişim içerisinde olamaz, olursa da cevabını en şiddetli şekilde bu milletin karşısında görecektir."