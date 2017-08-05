Canımız pahasına mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı
'nın yanında yer alan ve 4 yıllık yenileme çalışmaları tamamlanan Hamidiye Camisi
'nin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açılışı yaptı. Burada toplanan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Ecdadımız, Haçlı Seferleri'nden beri devam eden mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Başkanlığı'ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul'da sala okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sala okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı.
MİLLETİMİZİN MAYASI SAĞLAM
Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar.
İstanbul'da 15 Temmuz gecesi sala okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de müezzinimiz tartaklandı. Ezanları susturmadan ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler özellikle bu mekânları hedef alıyorlar. Kimsenin gücü yetmeyecek.
İslam'ın eserleri hoyratça, alçakça kasıtlı olarak yok ediliyor. Suriye'de de, Irak'ta da bu böyle. Biz böyle bir felaketi yaşamayacağız. İnşallah, Yıldız Sarayı'mızı yeniden inşa ediyoruz. Çamlıca sırtlarındaki camimiz gibi yeni abide eserler de inşa ediyoruz. O camimiz Cumhuriyet tarihinin 1 numarası olacak. Bir, 1.5 yıl içinde tamamlayacağız. Bizim milletimizin mayası sağlamdır, özü sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız.
Açılışını yaptığımız Yıldız Hamidiye Camisi restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbimden camimizde kılınacak namazları, okunacak Kuran-ı Kerim'leri katında makbul kılmasını niyaz ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bugün de Doğu ve Güneydoğu'da terörden etkilenen 454 öğrenci için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yaz okulu etkinliğinin kapanışına katılacak.
ONARIMI 4 YIL SÜRDÜ
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, caminin restorasyonun 4 yılda tamamlandığını söyledi. Caminin Sultan Abdülhamit tarafından yaptırıldığını hatırlatan Ertem şunları kaydetti: "Burası saray camisi. Sultan Abdülhamit Han, Yıldız Hamidiye Camisi'ni Yıldız Sarayı'nın bir unsuru olarak inşa ettirdi ve belki de İstanbul'daki en büyük kalem işlerinin olduğu bir cami olarak ön plana çıkmakta. Bu da ister istemez ilmek ilmek, santim santim çalışmamıza neden oldu ve restorasyon biraz uzadı."
27 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
Caminin restorasyonu, yaklaşık 27 milyon liraya mal oldu. Restorasyon çalışmaları kapsamında, cephelerdeki sıvalı yüzeylerden alınan örnekler, laboratuvar ortamında incelenerek, camiye en uygun sıva türü ortaya çıkarıldı. Elde edilen sıva ile tamirleri gerçekleştirilen camide, 3 milimetre kalınlığında, kireç esaslı özel harçla ince bitim sıvası yapıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi fotoğraflardan yararlanıldı.