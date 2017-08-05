Darbenin kilit ismi ‘FETÖ yaptı’ dedi

Darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin davada yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk
, darbe girişimi ile bir alakasının bulunmadığını öne sürerek, "Keşke ölseydim de bu durum ile karşı karşıya kalmasaydım" dedi. Öztürk'ün savunmasındaki ifadeleri salondaki gazileri ve şehit yakınlarını çileden çıkardı. Çatı Davası'nda FETÖ
'nün adını ağzına almaktan çekinen Öztürk, dün kalkışmanın arkasında FETÖ olduğunu da itiraf etti.
DIŞ GÜÇLERİN DESTEĞİ İLE...
Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Darbe girişimini kimin yaptığını düşünüyorsunuz" sorusuna Öztürk, "TSK içindeki FETÖ'cü bir grubun, dış güçlerin desteği ile yaptıklarını düşünüyorum" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı "Bu dış destek nedir?" diye sorduğunda Öztürk, "Türkiye'nin ayaklarını yere sağlam bastığını gören, bilen herkes olabilir" dedi. Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanı'nın Akıncı Üssü'nde olduğunu öğrendikten sonra buraya gittiğini, Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancık, Mehmet Dişli ve Ünsal Coşkun'u gördüğünü, Hulusi Akar
'ın bu darbeciler için, 'Bunlar bunu yaptı' gibi sözler söylediğini" yineleyerek en kritik sorulara ise yanıt veremedi.
NİYE DERDEST ETMEDİLER?
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, darbeci Öztürk'e, "Bu adamlar oraya gelen herkesi derdest ediyor. Sen onlardan değilsen niye derdest etmediler" diye sordu. Öztürk, Başkan Giray'ın 4 kez tekrarladığı bu soruyu, "Ben Genelkurmay Başkanımızın emirlerini yerine getirdim" diyerek her defasında geçiştirdi. "Ömer Halisdemir
gibi kahraman olmayı neden düşünmediniz" sorusuna Öztürk, "Bunlar insanın kanına dokunan sözler" yanıtını verince salondakiler sert tepki gösterdi.
BİLSEM KIZIMI VERİR MİYDİM?
Darbeci Akın Öztürk, kalkışma gecesi Akıncı Üssü'nden kalkan uçakları koordine eden damadı eski Yarbay Hakan Karakuş'un FETÖ'cü olup olmadığı sorusuna önce, "FETÖ'cü olduğunu bilsem kızımı vermezdim" yanıtını verdi. Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde ise, "Damadınızın bu işin içinde olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "hayır" cevabını veremeyen Öztürk, "Yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem, 'Babası onu ihbar etti' derler" diyerek soruyu geçiştirdi.