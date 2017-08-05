Türkiye'nin en iyi haber sitesi

şüphelisi valilik binasında yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 5.8.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 12:10
FETÖ şüphelisi valilik binasında yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilmesiyle ilgili OHAL Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gittiğinde yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken kanun hükmünde kararname ile ihraç olan İ.K, Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.

FETÖ'NÜN YENİ YAPILANMASINA 28 TUTUKLAMA

Hükümet Konağı girişinde yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde arandığı tespit edilen İ.K, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep'ten alınan ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ şüphelisi valilik binasında yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz