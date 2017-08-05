Metal yorgunluğuna gençlik aşısı

Teşkilatları gençleştirmeye yönelik 3 Temmuz 2017 yılında başlayan kongre süreci 25 Şubat 2018'e kadar belde, ilçe ve il kongreleriyle tamamlanacak. AK Parti 2018 yılının Eylül ayında ise 6.'ıncı Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Ancak, kulislerde 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler dikkate alınarak olağan kongre tarihinin Mayıs'a çekilebileceği ifade ediliyor. AK Parti'nin hazırladığı ve teşkilatlara gönderdiği 6.'ıncı Olağan Kongre rehberinde reçetenin detayları yer aldı. Önsözünü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yazdığı teşkilatlara gönderilen 6.Olağan Kongre Rehberinde detayları yer aldı. rehberde, teşkilat yöneticilerinin hangi kriterlere göre belirleneceği tek tek sıralandı. AK Parti'yi 2019 yılında yerel yönetimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği seçimleri olmak üzere 3 önemli seçimde başarıya ulaştıracak yeni teşkilat yöneticileri şöyle belirlenecek:

İl ve ilçe yönetimlerinin yüzde 30'u kadın, yüzde 30'u gençlerden oluşacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştiraklerinde çalışanlardan parti yönetimine üye seçilmeyecek.

Kamu ile iş, ihale, taşeron ilişkisi bulunanlar yönetimlerde görev almayacak

Akrabalık, hemşeri grubu ya da herhangi bir mensubiyet ön plana çıkarılmayacak

Şaibeye, dedikoduya fırsat verilmeyecek

Partinin temel ilkelerine uygun kişiler belirlenecek

Coğrafi ve demografik yapıya uygun yönetimler oluşturulacak

Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri parti organlarına üye olamayacak.

Yönetim kurullarında görev alacak üyeler eğitimli olmalarına önem verilecek. Yönetim Kurulu'nun en az yüzde 30'u yüksekokul mezunu olacak.

İl ve İlçe yönetimleri demografik yapıya uygun şekilde oluşturulacak.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde ekonomik ve sosyal durumu, temsil kabiliyeti dikkate alınacak.



AK PARTİ'DE KONGRE TAKVİMİ

3 Temmuz'da başlayan AK Parti'nin 6.'ıncı Olağan Kongre takvimine göre delege seçimleri tamamlandı.30 Temmuz 2017 tarihinde başlayan belde kongreleri ise 8 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek. Belde kongrelerinin ardından 19 Ağustos 2017 tarihinde ilçe kongreleri başlayacak. İlçe kongrelerinin tamamlanma tarihi ise 12 Kasım 2017. AK Parti ilçe kongrelerinin ardından 18 Kasım 2017 tarihinde ise il kongrelerini yapmaya başlayacak. İl kongrelerinin tamamlanma takvimi ise 25 Şubat 2018. Belde, ilçe ve il kongrelerini tamamlayacak olan AK Parti 2018 yılının Mayıs veya Eylül ayında 6.'ıncı Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek.

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