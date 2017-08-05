Serenay Sarıkaya Fi dizisinden ayrılıyor mu? Serenay Sarıkaya Fi'den...

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Serenay Sarıkaya, Fi dizisinin yeni sezonunda 4 bölüm yer aldıktan sonra diziye veda edecek. Resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmasa da dizinin fanları şimdiden bu iddianın doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.

Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya'dır. Sarıkaya, 6 veya 7 yaşında iken anne babasının boşanmıştır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir. Çocukken modellik yapmayı İsteyen Sarıkaya, 2007 yılında çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve bu yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü alıp ve ülkemize dördüncülükle döndü. 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci olmuştur.

16 yaşındayken 2008 yılında "plajda" adlı filmde rol alan Sarıkaya, aynı yıl içinde Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Sonrasında "Adanalı" dizisinde rol alan Sarıkaya iyice tanınmıştır. Ardından 2010 yılında "Lale Devri" dizisinde Yeşim karakteriyle kendinden çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında ise "THE O.C" dizisinden uyarlandırılan "Medcezir" dizisinde Mira karakterini canlandırdı.

Filmleri ve dizileri :

2017 - Fi (Dizi)

2017 - İklim Dizisi

2016 İkimizin Yerine (Film)

2013 - Medcezir (Dizi)

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Film)

2010-2012 - Lale Devri (Dizi)

2010-2011 - Yer Gök Aşk (Dizi)

2008-2010 - Adanalı (Dizi)

2008 - Limon Ağacı (Dizi)

2008 - Peri Masalı (Dizi)

2008 - Plajda (Film)