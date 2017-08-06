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  • Ulaştırma Bakanı Arslan'dan son dakika Wikipedia açıklaması! Bakan Arslan: "Wikipedia'ya yanlışı düzeltin devam edin diyoruz."

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan son dakika açıklaması! : "Wikipedia'ya yanlışı düzeltin devam edin diyoruz."

Giriş Tarihi: 6.8.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 12:58
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan son dakika Wikipedia açıklaması! Bakan Arslan: Wikipedia'ya yanlışı düzeltin devam edin diyoruz.

Ulaştırma Bakanı Arslan, ''yı çok uyardık. Biz de açmak istiyoruz. Yanlışı düzeltin devam edin diyoruz.' dedi.

Ulaştrma Bakanı katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir süredir Türkiye'de kullanımı engellenen '' hakkında konuşan Arslan, Wikipedia'nin yaptığı yanlışları düzeltmediğini, Türkiye'deki editörleri de engelleyerek düzeltmelere mani olduğunu açıkladı.

,''Hepsinin faydası olduğu konusunda şüphe yok. Ülkemizle ilgili ülkemizi dünyada yanlış tanıtacak o kadar yayın var ki, lütfen kaldırın düzeltin dedik. Türkiye'deki editörleri engellediler ki düzeltmeler yapılmadı. Biz de açılsın istiyoruz. Wikipedia'yı çok uyardık. Biz de açmak istiyoruz. Yanlışı düzeltin devam edin diyoruz.'' dedi.

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Ulaştırma Bakanı Arslan'dan son dakika Wikipedia açıklaması! Bakan Arslan: "Wikipedia'ya yanlışı düzeltin devam edin diyoruz."
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