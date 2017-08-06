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Bakan 'ndan flaş açıklaması!

AA

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Giriş Tarihi: 6.8.2017 18:25 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 18:49
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ASEAN açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Türkiye'nin Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği'nin () sektörel diyalog ortağı olduğunu açıkladı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ASEAN açıklaması!
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