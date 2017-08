Bakan Elvan:7-8 saatte gidilen yol 2 saate inecek!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çiftepınar-Hadim Yazlık Yaylası şenliklerine katıldı. Şenliklerde konuşan Bakan Elvan, birlikteliğin sadece ilçe ve illerde olmadığını belirterek, "Bu birliktelik sadece Hadimimizin, Konyamızın birlikteliği değil... Bu birliktelik aynı zamanda milletimizin sılah-i rahim duygusunu da temsil ediyor. Bunu da yaşatmamız gerekiyor. Özellikle Ülkemizin değişik illerinden gelen Konyamızdan ve diğer bölgelerinden gelen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Az önce 15 Temmuz'da ilgili sikeci birlikte izledik. Bugün milletimiz nasıl büyük bir millet olduğunu dünyaya gösterdi. Ecdadına nasıl layık bir millet olduğunu gösterdi. İstiklaline yine nasıl düşkün olduğunu gösterdi. Milletimiz Hadimi Hazretlerinin Mevlana Hazretlerinin inançla, ruhuna mayaladığı bu toprakların teröristlere, işgalcilere asla yar olmayacağını o gece gösterdi" şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA MİLLETİMİZE KİMSE ENGEL OLAMAYACAK"

Konuşmasında birliktelik vurgusu yapan Bakan Elvan, "Çiftepınar oldukça, Aladağlar oldukça, Toroslar oldukça, Hadim oldukça, Konya oldukça, Karaman oldukça hiç kimse kıyamete kadar bizim birliğimizi bizim beraberliğimizi bizim dayanışmamızı asla bozamaz ve asla bozamayacaktır. Bayrağımız ilelebet hiçbir zaman inmeyecek ezanımız asla susmayacaktır. İşte biz böyle bir millete sahip olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle büyüdükçe büyüyeceğiz, kalkındıkça kalkınacağız. Ülkemizi hep birlikte çok daha güçlü hale getireceğiz" dedi.



Milletin ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirten Elvan, "Biraz önce çok değerli Genel Başkan Yardımcımız da ifade etti. Hadimi Hazretlerinin çok güzel bir beyiti var; 'Kamil odur ki, koya dünyaya bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' hükümet olarak memleketimizi eserlerle donatmaya devam ediyoruz. Milletimizin her ihtiyacını yerine getirmek her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 hedeflerini gerçekleştirerek güçlü Türkiye birlikte inşa etmeye kararlıyız. Allah'ın izni ile güçlü Türkiye yolunda milletimize kimse engel olamayacak. Onlar ne söylerse söylesinler, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu millet bu devlet ve adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimiz ne diyorsa onu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"ASLA İHANETE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini de aktaran Bakan Elvan, "Yatırımlarınızı sonuna kadar yapacağız, hızımızdan hız kesmeyeceğiz. Böyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla ihanete pabuç bırakmayacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ve milletimiz ne istemişti bunun için çaba sarf edeceğiz. Değişmeye, kalkınmaya, büyümeye Allah'ın izniyle sizin desteğinizle devam edeceğiz. Etkinliğin başında Hadim Belediye Başkanımız da ifade etti. Belki 80 yılda yapılan yatırımlardan daha fazlasını belki 3-5 katını 14-15 yıllık süreçte yaptık. Bunların hepsi birer hayaldi. Düşünün o Eğiste deresinin olduğu yeri düşünün... Eğiste'ye kıvrıla kıvrıla iner, kıvrıla kıvrıla çıkardık. Aşağı yukarı bir Eğisteyi geçmek yarım saatimizi alırdı. Daha sonra yeni bir yol yaptık. Geçmişe yarım saatte geçiyorduk bugün 7-8 dakikada geçiyoruz. İnşallah birkaç yıl sonra sadece 1 dakikada o Eğiste Viyadüğünden geçme imkanını bulacağız. İşte bizim farkımız bu ve 2017 sonu itibariyle Alanya-Mahmutlar yolunda on tünel faaliyet vermiş olacak. Daha açacağımız tüneller var. Bu konuda da çalışmalara yoğun bir şekilde Ulaştırma Bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğümüz devam ediyor. Biz de takipçisiyiz. Buradaki hedefimiz şu değerli kardeşlerim; 2 saat 10 dakikada Konya'dan sizleri sadece Konyalıları değil, Ankara'dan ve çevre illerden gelen vatandaşlarımızın 2 saatte Konya'dan Alanya Mahmutlar'a ulaşmasını sağlamak. Bunu da başaracağız sevgili kardeşlerim. 7-8 saatte gidilen yolu 2 saate indireceğiz Allah'ın izniyle. Bunu yapacakta her türlü güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

"BURADAN BİR MESAJ VERİLMEK İSTENİYOR..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, "Belki 23 haneli bir köy ama 23'ncü defa bu yaylada bu yapılıyor. İfade edildi ki her şey, herkes şu taşlara varıncaya kadar doğaldır ve bölgenindir. Oyunculara varıncaya kadar yerlidir. Buradan bir mesaj verilmek isteniyor, 'İthal etme üret, başkasından dışarıdan ithal edeceğini kendin üret' Onun için burada bütün spikeri oyuncusu her şeyi tamamı bu köyün gençleri. Dikkat ederseniz, burada kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk herkes var. Daraltma, kuşat yaptığın bir program herkes için olsun. 23 defa da yapılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi yavrularımız. O gün doğanlar 24 yaşında. 24'üncü olması gerekiyordu. Fakat geçen sene 15 Temmuz ne yazık ki işgal girişimi yaşandığı için arkadaşlar 'nöbetleri bırakmayacağız. Bu sene yayla programını yapmayacağız. Konya'da Mevlana Meydanı'nda her gün nöbetlere katılacağız ve bekleyeceğiz' dediler. Bu sene 24'üncü olacaktı 23 oluyor. Söz konusu vatan olunca, söz konusu bayrak olunca, söz konusu dava olunca, söz konusu ülke olunca, millet olunca, din, iman olunca, ezan olunca, gerisi arkadaşlar teferruat oluyor" diye konşutu.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, "Bu tür etkinlikler milli birlik ve beraberliği sağlamada önem arz etmekte. Köylerimize mahallelerimize büyük bir zenginlik katmaktadır. Şenlik dolayısıyla köyünü göremeyen, köyden uzakta olan bu vesileyle köylerini görme, hatıralarını yaşama imkanı bulmaktadır. Ancak bunlardan daha önemlisi inancımızın güzelliklerinden biri olan ve bizleri ısrarla tavsiye edilen silah-i rahim gibi kutsal bir amaca da hizmet etmektedir" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, ve protokol üyelerinin katıldığı şenlikte çeşitli etkinlikler yapıldı. Şenlik sonunda Ahmet Sorgun tarafından Bakan Lütfi Elvan'a tablo hediye edildi.