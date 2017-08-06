Başbakan Yıldırım: 2019'da yüksek hızlı tren Sivas'a geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Sivas'ın bir asırlık sesi olan Aşık Veysel ne diyor? 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Yolumuz, millete hizmet yolu. Gündüz gece bu yolda, dur durak bilmeden yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, tarihi kent meydanında düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenindeki konuşmasına, şehre birlikte geldikleri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü selamlayarak başladı.

Halk oylaması mitingleri kapsamında 4 ay önce Sivas'a geldiğini hatırlatan Yıldırım, bugün de kentte olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Sivas'ın üç gün önce şehit Uzman Çavuş Erkan Sakal'ı son yolculuğuna uğurladığını anımsatan Yıldırım, şehit uzman çavuş ile diğer şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım, "Sivas'ın bir asırlık sesi olan Aşık Veysel ne diyor? 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Yolumuz, millete hizmet yolu. Gündüz gece bu yolda, dur durak bilmeden yürümeye devam edeceğiz. İstikbalin ve istiklalin şehri Sivas. Sivas ile bizim gönül bağımız bir başkadır. Sivas ile bizim yol arkadaşlığımız başkadır. Sivas, size milletin adamının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim." ifadelerini kullandı.

Türkiye için, Sivas için çalıştıklarını, alın teri döktüklerini söyleyen Yıldırım, kendilerinin Sivaslılara, Sivaslıların da kendilerine güvendiğini belirtti.

- "UZUN İNCE YOLLAR, ARTIK UZUN DUBLE YOLLAR HALİNE GELDİ"

Başbakan Yıldırım, bugüne kadar Sivas'ın yüzünü hiç kara çıkarmadıklarını, bundan sonra da kara çıkarmayacaklarını vurguladı.

"Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi, Sivas da yatırımlarla, hizmetlerle kalkınmaya devam ediyor." diyen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar Sivas için yaptıklarımızı siz biliyorsunuz. Az önce bakanlarımız, bunların bir kısmını anlattı. Bakın, şu Sivas'ın yollarına, nereden nereye geldi. Aşık Veysel'in dediği o uzun ince yollar, artık uzun duble yollar haline geldi mi? Şimdi Ankara'ya, İstanbul'a, Kayseri'ye, Malatya'ya, Erzincan'a çok daha konforlu, çok daha rahat bir şekilde gidiyor muyuz? Sivas'a 80 yılda yapılan bölünmüş yol miktarı ne kadar biliyor musunuz? Sadece 24 kilometre.

Peki AK Parti iktidarında, bizim hükümetlerimiz döneminde ne yapıldı dersiniz? Bunun üzerine 729 kilometre yol yapıldı. 24 kilometre nere, 729 kilometre nere? İşte AK Parti iktidarının farkı bu. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan iktidarız."

- İKİNCİ ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

19 Mart'taki ziyareti sırasında Sivaslılara bazı sözler verdiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dedik ki yeni stadyum yapıldı, çok güzel olmuş. Gelirken de gördüm. Bu arada Yiğidolar, Süper Lig'e çıktı, tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Dedik ki: 'Eski stadyumun yerini binalarla doldurmayacağız, Sivas'a yeşil bir şehir parkı yapacağız.' Sözümüzü tuttuk mu? Sivasımız, üniversiteye bir fakülte sözü verdik, iki fakülte kurulma kararı verdik. Hayırlı, uğurlu olsun. 'İkinci bir üniversite yapacağız.' demiştik. Sizin milletvekiliniz, sizin evladınız, İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanımız, bu konuda çalışmaları başlattı. Meclis'in ilgili komisyonuna bu konuyu getirdi.

Bununla ilgili inşallah önümüzdeki dönemde ikinci üniversiteyi de Sivas'a kuruyoruz."

- "YİĞİDOLARA EN GÜZEL HİZMETLER YAKIŞIR"

Daha önce de Kızılırmak Projesi'ni paylaştıklarını, belediyenin projenin ihalesini yaptığını ve çalışmaların devam ettiğini bilgisini veren Yıldırım, kente ikinci organize sanayi bölgesi kurma sözü verdiklerini hatırlattı.

Bunun için hemen harekete geçtiklerini ve kamulaştırma işlemine başladıklarını dile getiren Yıldırım, "En son olarak 2019'u sayın, 2019'da yüksek hızlı tren Sivas'a geliyor. Hızlı tren geldiği zaman buradan Ankara'ya 2 saatte gideceksiniz. İstanbul'a devam etmek istiyorsanız, 5 saatte ver elini İstanbul. Nereden nereye geldik? Bu proje, Sivas'ı çevre illere, Ankara'ya, İstanbul'a ve Avrupa'ya bağlayacak. Sivas için en güzel neyse onu biz gerçekleştiririz. Biliyoruz ki Sivas'a her şeyin en güzeli, Yiğidolara en güzel hizmetler yakışır." ifadelerini kullandı.