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'da lara : 3 yaralı!

İHA

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Giriş Tarihi: 6.8.2017 20:09 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 20:09
Diyarbakır'da koruculara saldırı: 3 yaralı!

'ın ilçesinde kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan güvenlik larına 'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlendi. 1'i ağır olmak üzere 3 korucunun yaralandığı bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Olay, ilçesi Örgen mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, burada kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan lara 'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. da İ.B., M.T. ve M.Ç. isimli korucular yaralandı.

Yaralılar, helikopterle getirildikleri 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırıldı. Yaralı koruculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopter destekli operasyon başlatıldı.

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Diyarbakır'da koruculara saldırı: 3 yaralı!
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