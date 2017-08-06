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Erdoğan'dan Güneysu Konakları inşaat alanında inceleme

AA

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Giriş Tarihi: 6.8.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 16:13
Erdoğan'dan Güneysu Konakları inşaat alanında inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTEÜ Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Güneysu ilçesindeki ikametinden ayrılarak inşaat sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren incelemede yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan örnek daireyi de gezen Erdoğan, inşaat alanından ayrılışında kendisini bekleyen işçilerle fotoğraf çektirdi ve vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RİZE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

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Erdoğan'dan Güneysu Konakları inşaat alanında inceleme
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