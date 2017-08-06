FETÖ’cü mahrem imama, terörist başından cübbe...

FETÖ
'nün firari mahrem imamlarından H.A.'nın Erzurum
'daki kayınvalidesinin evine düzenlenen operasyonda, 31 bin dolar ve terörist başı Fetullah Gülen
'in mahrem imama hediye ettiği cübbe ele geçirildi. Firari FETÖ'cünün cübbeyi kayınvalidesine teslim edip, 'Buna çok iyi bak" dediği ortaya çıktı. Emniyet'te rütbeli personelden sorumlu mahrem imam olan H.A.'nın kayınvalidesinin, Erzurum'un Oltu ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde oluşturulmuş gizli bir bölmede flash bellekler, 31 bin dolar ve iyi bir şekilde korunup saklanmış beyaz bir cübbe bulundu. Evde ele geçirilen dokümanlar, para ve cübbeyi firari mahrem imamın, kayınvalidesi F.V.'ye saklaması için verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kayınvalide, evde bulunan cübbe, para ve diğer belgeleri damadının kendisine getirdiğini ve cübbeyi iyi bir şekilde saklamasını tembihlediğini söyledi.
Evde cübbenin yanısıra 31 bin dolar çıktı.
RÜTBELİ POLİS İMAMI...
Cübbenin Fetullah Gülen tarafından H.A.'ya hediye edildiği ortaya çıktı. Ele geçirilenler arasında H.A.'ya ait Bank Asya
hesap dokümanlarının da olduğu öğrenildi. Firari FETÖ imamının hem Emniyet'te rütbeli memurlardan sorumlu olduğu hem de örgüte ait eğitim kurumlarında üst düzey görev yaptığı tespit edildi. H.A.'ya ait olan dokümanlar ve cübbe incelenmek üzere savcılığa teslim edildi. Ayrıca evden çıkan 31 bin dolar paraya da el konuldu.
Furkan NEHRİ /
ERZURUM