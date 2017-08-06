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"'nu devirecek kişi bulundu"

Giriş Tarihi: 6.8.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 11:32
Kılıçdaroğlu'nu devirecek kişi bulundu

bugünkü yazısını içindeki parti içi mücadeleye ayırdı. 2019 seçimleri için İlhan Kesici’yi hazırladıklarının altını çizen Engin Ardıç “2. Ekmelettin vakası”na vurgu yaptı.

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Tamam işte, 'nin adayı belli oldu: İlhan Kesici.
"İyi haber alan kaynaklar" söylüyorlar.
Merhum Demirel tarafından CHP'ye "konsolos" gibi sokulduğu için, sanki CHP "sol"muş gibi, "sağdan da oy alabileceği varsayılan" müthiş isim. (Bu satırları okur okumaz telefon edecek, "ben oraya bizim hanımın amcası tarafından değil aziz milletimin arzusuyla getirildim" falan diyecek.)
bu ismi "şimdiden yıpranmasın" diye gizli tutuyormuş.

ENGİN ARDIÇ'IN BUGÜNKÜ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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"Kılıçdaroğlu'nu devirecek kişi bulundu"
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