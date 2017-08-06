"Kılıçdaroğlu'nu devirecek kişi bulundu"

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

Tamam işte, CHP'nin adayı belli oldu: İlhan Kesici.

"İyi haber alan kaynaklar" söylüyorlar.

Merhum Demirel tarafından CHP'ye "konsolos" gibi sokulduğu için, sanki CHP "sol"muş gibi, "sağdan da oy alabileceği varsayılan" müthiş isim. (Bu satırları okur okumaz telefon edecek, "ben oraya bizim hanımın amcası tarafından değil aziz milletimin arzusuyla getirildim" falan diyecek.)

Kılıçdaroğlu bu ismi "şimdiden yıpranmasın" diye gizli tutuyormuş.

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