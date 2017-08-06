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MGK'ya sunulan rapor... İkna leri 'yı vurdu

Giriş Tarihi: 6.8.2017 11:38 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 11:48
MGK'ya sunulan rapor... İkna timleri PKK'yı vurdu

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu son toplantısında ele alınan, ardından 'nda da değerlendirilen raporları açıkladı. İşte detaylar...

ÖRGÜTE KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİSİNDE

Uzmanlardan kurulu ikna leri, 'nın elindeki gençlerin ailelerine ulaşıp 'Çocuğunuzu ikna edin' mesajı verdi. Son 8 ayda dağa katılım sayısı 54'te kaldı. Örgüte katılanların sayısı da 30 yılın en düşük seviyesine indi

Terör örgütü PKK'nın, dağ kadrosunun tasfiyesi için silahlı mücadelenin yanı sıra yürütülen psikolojik mücadele sonuç verdi ve terörle mücadelede tarihi başarı yakalandı. Son toplantısında ele alınan, ardından 'nda da değerlendirilen raporlar, terör örgütüne katılmak için dağa çıkanların sayısının son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini, teslim olan terörist sayısının ise yükseldiğini gösterdi.

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MGK'ya sunulan rapor... İkna timleri PKK'yı vurdu
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