MGK'ya sunulan rapor... İkna timleri PKK'yı vurdu

ÖRGÜTE KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİSİNDE

Uzmanlardan kurulu ikna timleri, PKK'nın elindeki gençlerin ailelerine ulaşıp 'Çocuğunuzu ikna edin' mesajı verdi. Son 8 ayda dağa katılım sayısı 54'te kaldı. Örgüte katılanların sayısı da 30 yılın en düşük seviyesine indi

Terör örgütü PKK'nın, dağ kadrosunun tasfiyesi için silahlı mücadelenin yanı sıra yürütülen psikolojik mücadele sonuç verdi ve terörle mücadelede tarihi başarı yakalandı. Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınan, ardından Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirilen raporlar, terör örgütüne katılmak için dağa çıkanların sayısının son 30 yılın en düşük seviyesine indiğini, teslim olan terörist sayısının ise yükseldiğini gösterdi.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...