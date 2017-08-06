TSK duyurdu: 13'ü yakalandı 5'i teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muş'un Malazgirt ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyonda 12 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir G-1 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 771 muhtelif çapta fişek ve 200 kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

BATMAN'DA TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

Batman'ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesinde, araziye gizlenmiş iki sırt çantası içerisinde 62 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir gece görüş dürbünü, bir el yapımı patlayıcı elektronik devresi, bir el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesine el konuldu.

ŞEMDİNLİ VE HİZAN'DA 2 BOMBA İMHA EDİLDİ

Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir, Bitlis'in Hizan ilçesinde ise 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

ŞANLIURFA'DA 1 TERÖRİST YAKALANDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan, bir bölücü terör örgütü PKK/PYD mensubu ile Bingöl'ün Yayladere ilçesinde icra edilen operasyonda bir terörist yakalandı.

5 TERÖRİST KAÇIP TESLİM OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.