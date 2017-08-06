Yalan rüzgârı

Darbe girişimi sırasında FETÖ
'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın duruşmalarında sanıkların yalana sığınmakta sınır tanımaması dikkati çekti. Örgüt yöneticisi sanıklar çelişkili ifadeler kullanırken, kimisi "Kazan'da belgesel çekecektim" dedi, kimisi de bilirkişi raporuna rağmen fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığında ısrar etti. İşte Akıncı davasının ilk haftasında öne çıkan gelişmeler:
ARAZİ BAKMAYA GİTMİŞ
Duruşmada, ilk olarak darbe girişiminin 3 numaralı ismi olduğu belirtilen FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz
savunma yaptı. Batmaz, Akıncı Üssü'ndeki görüntülere rağmen, 15 Temmuz'da şüphelilerden Harun Biniş ile tarla bakmak için sözleştiklerini iddia etti. Adil Öksüz
ve diğer sivil imamlarla aynı tarihlerde gerçekleştirdiği seyahatlere ilişkin olaraksa, "Savcılık 20 yıllık bir zaman dilimini baz almış. Bazı çakışmalar olabilir" diyerek bunun bir tesadüf olduğunu savundu.
TARLADA 23 BİN DOLAR BULMUŞ
Kemal Batmaz 143. Filo'daki fotoğrafı gösterilince kendisi olmadığını savundu. Bunun üzerine, çekilen fotoğraflarının karşılaştırılması sonucunda hazırlanan "kesin tanımlama" raporu gösterildi. Kemal Batmaz havalimanında Öksüz ile yürümesini ise selamlaştığı bir kişiyle bir süre yürümesinin anormal olmadığı şeklinde açıklamaya çalıştı.
Örgütün kurmay subaylar abisi ve kapatılan Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek ise 16 Temmuz sabahı saat 2-2.5 saat tarlada yürüyerek bir köye ulaşmaya çalıştığını, bu sırada içinde 23 bin 800 dolar olan bir çanta bulduğunu öne sürdü. Yürürken jandarma aracı gördüğünü, ona yöneldiğini ve gözaltına alındığını anlatan Çiçek, jandarma karakolunda işlerinden ve okul sahibi olmasından dolayı kendisinden şüphelenildiğini ileri sürdü. Çiçek, Akıncı'ya okul tanıtımına gittiğini de iddia etti.
DARBE GECESİ BELGESEL
Örgütün sivil imamlardan Nurettin Oruç da Kazan ilçesinde hayvancılık üzerine belgesel çekmek için 15 Temmuz günü , Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kazan'a gittiğini öne sürdü. Oruç da diğer sivil imamlar gibi, üsteki fotoğraflarda görülen şahsın kendisi olmadığını savundu.
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın isteği ile Akıncı üssü'ne gittiğini ileri sürerek, "Kavgayı ayırmaya çalışırken sopa yiyen adam konumuna düştüm" dedi.
BİRLİKTE SEYAHATLER TESADÜFMÜŞ
Darbe girişiminin 3 numaralı ismi Kemal Batmaz, diğer FETÖ imamlarıyla aynı tarihlerde yaptığı uçuşları 'tesadüf' diye açıkladı.