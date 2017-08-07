Akın Öztürk'ten skandal ifade

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın beşinci celsesinde Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna devam edildi. Öztürk, çapraz sorgusunda, iddianamede yer alan Akıncı Üssü'nün koridorlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini teşhis etti.

EYLEMLERİ 21:30 DA DUYMUŞ

Bir müşteki avukatının "Darbeden ne zaman haberiniz oldu." sorusuna Öztürk, "Darbe kelimesini ilk defa Genelkurmay Başkanımızın yanına gittiğimde onun ağzından duydum. Ama eylemleri saat 21.30 sıralarında emir astsubayımın verdiği bilgiyle öğrendim." yanıtını verdi.

Sanık avukatlarından birinin "Diş tedavisine gittiğiniz diş tabibi üsteğmene, tedavinin uzun sürmemesi için 'Önümüzdeki ay çok sık televizyona çıkabilirim' dediniz mi?" sorusu üzerine Öztürk, böyle bir beyanda bulunmadığını, sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığının revirinde diş tedavisi olduğunu kaydetti.

Sanık Akın Öztürk, damadının evinde ele geçirilen 1 dolarlarla ilgili de bilgisi olmadığını söyledi.

SİZİN BURADA OLMANIZ ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ?

Akıncı Üssü'ne girdikten sonra ilk temas kurduğu kişinin üs komutanı Kubilay Selçuk olduğunu, daha sonra da Hulusi Akar ile görüştüğünü, Akar'ın talimatıyla da sadece ikna etmek için bazı generallerle görüştüğünü iddia eden Akın Öztürk, "O gün Akar'la birlikte Çankaya Köşkü'ne giden Mehmet Dişli'nin, Yaşar Paşa ve benim bulunduğumuz helikopterin kalkması için 5-10 defa Eskişehir harekat merkezini aradığını biliyorum. Akar'ın, Başbakan ve toplantıdakilere, 'Siz ne diyorsunuz, gidin ya' diyerek, benim kendisine yardım etmeye çalıştığımı anlattığını duydum. Tanığı Dişli generaldir, sorun." dedi.

Öztürk, bir avukatın "Hulusi Akar, darbe teşebbüsünün üzerinden 400 gün geçtiği halde neden size sahip çıkmıyor?" sorusu üzerine bazı şeylerin zamanla değiştiğini, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da sonradan değişik şeyler söylediğini savundu.

Sanık Öztürk, Akıncı Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a herkesin saygıyla davrandığını, "Darbe yaptık, komutana saygı göstermeyelim" tavrının kimsede olmadığını belirterek, "Hulusi Akar'a herkes bir komutan gibi davranmaya devam ediyordu. Genelkurmay Başkanının da her zaman telefonla görüşme imkanı vardı, 'Bana şunu bağlayın' dese kimse buna itiraz etmezdi. Akar'ın kendisi filolara gitme teşebbüsünde olmadı." dedi.

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Bir avukatın "Akıncı'da rahat dolaştığınız için suçlanıyorsunuz. Ancak Abidin Ünal da sizin kadar rahat davranıyor. Ünal dışarıdayken, sizin burada olmanız çelişki değil mi?" sorusuna Akın Öztürk, "Büyük bir çelişki. Aramızda bir fark yok. Kaldı ki ben ellerim cebimde rahatlıkla dolaşmadım. Çok endişeliydim. Abidin Ünal'ın bana yapılan ithamın üyesi olduğunu düşünüyorum. Bombalar emniyete, jandarmaya düşecek ben rahat olacağım... Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. O yüzden bana yapılan bu ithamlar yanlış." karşılığını verdi.

Öztürk, Abidin Ünal ve Hulusi Akar'ın darbecileri ikna etmek için neden bir şey yapmadıkları sorusuna da "Belki korkmuşlardır, bunlar bir şey yapar diye." yanıtını verdi.

DARBEYE İKNA EDEMEDİĞİNİZ KİŞİLERİ VURMAYI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'da kelepçe izi olup olmadığını bilmediğini, boynundaki izi gösterirken "Ben karşı koyunca oldu" ifadesini kullandığını belirten Öztürk, Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'ne götüren helikopterin nasıl ayarlandığını bilmediğini, bu konuda Mehmet Dişli'nin bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Öztürk, Yüksek Askeri Şura üyeliğine nasıl atandığı sorusuna da "Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 'Abidin Ünal'ı Hava Kuvvetleri Komutanı yapmaya karar verdik.' diyerek, benim YAŞ üyesi olmama karar vermişler. Ben de selam durarak, bu karara saygı duydum." dedi.

Bir sanık avukatının darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir gibi örnekleri hatırlatarak, "Darbecileri engellemek için ikna edemediğiniz kişileri çekip vurmayı düşündünüz mü?" sorusuna sanık Öztürk, "Hayır." cevabını verdi.

Öztürk, "Siz benim can korkusu çekmediğimi nasıl söylersiniz? Kim darbeci, kim değil belli değil. Birinci önceliğim Genelkurmay Başkanı'nın yanına gidip, emirlerini almaktı, bunu yaptım. Emrinin gereğini yaptım. Gidip darbeci şahıslarla konuştum, ben kendimi uçakların önüne atamazdım ki." dedi.

Sanıklardan Can Kaya'nın avukatı Güler Kaya'nın talebiyle duruşma salonundaki ekranlara önce Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın üs koridorunda arkasında asker olduğu halde yürürken, ardından da o dönemde Genelkurmay İkinci Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in gözleri bağlı, kollarına askerler girmiş vaziyette yine üs koridorunda götürülürken çekilen görüntüleri yansıtıldı.

Avukat Kaya, "Görüntüye bakarak, suçtan mağduriyetleri konusunda nasıl bir değerlendirmeniz var?" sorusuna Öztürk, "Genelkurmay Başkanını götürmek, enternenin dik alasıdır. İster kucağında götürsün, ister tabancayla götürsün. Abidin Paşa'nın görüntüsünü ilk defa görüyorum. Onun görüntüsünün onlar gibi olmadığı ortada. Yorum yapmak istemiyorum. Genelkurmay Başkanına veya İkinci Başkanına sertçe 'Hadi gidelim' demek de bana göre enternedir." ifadelerini kullandı.

DARBEYLE İLGİLİ BİR EMİR VERMEMİŞ

Avukatın başka sorusu üzerine Öztürk, koruması sanık Can Kaya'ya "Darbeyle ilgili herhangi bir emir vermediğini" söyleyerek, "Sadece benim gittiğim yere koruma olarak geldi." dedi.

Sanık avukatlarından Dilek Aras'ın, "Darbecilerle yaptığınız istişarelerde baktınız olmuyor. Çekip hepsini vursaydınız ne olurdu? Yine burada olur muydunuz?" sorusuna Öztürk, herkesi vurmasının mümkün olmadığını belirterek "Ölmüş olurdum" dedi.

"Geçmişinizde, hukuka aykırı askeri talimatlarınız oldu mu?" sorusuna da "Hayır" karşılığını veren Öztürk bir diğer soruyu yanıtlarken, "halkın tepkisi görüldüğü, darbenin başarıya ulaşamayacağı kanaati olunca işlerin tersine döndüğünü." ifade etti.

Sanıklardan Ömer Faruk Harmancık'ın avukatının "Harmancık ve diğerleri, Genelkurmay Başkanının yanına geldiklerinde, ast üst ilişkisini korur pozisyon devam ediyor muydu? Yoksa gücün kendilerinde olduğu havası mı vardı?" sorusunu Öztürk, "Askeri tavır ve davranışları dışında bir milim fark etmediler. Ast üst ilişkileri dışına çıkmadılar." şeklinde cevapladı.

Harmancık'ın, Akar'a 2 sayfa bildiri uzatıp, "Okuyun, imzalayın" dediğini görüp görmediği sorulan Öztürk, "Elinde bir kağıtla gördüm. Komutana ne söylediği konusunda emin değilim. İki sayfa da görmedim, yarım sayfa. Hatırladığım tek nokta burası. Ama ben içeri gidip çıkıyordum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya 14.00'e kadar ara verildiğini açıkladı. Giray, Öztürk'ün çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra avukatının savunmasının alınacağını, ardından da üste yakalanan sivil sanık Harun Biniş'in savunmasına geçileceğini söyledi.

Harun Biniş'in avukatı ise savunmalarının hazır olmadığını bildirdi, "Zorla mı alacaksınız?" dedi.

Başkan Giray, "O zaman susma hakkını kullanabilir." karşılığını verdi.

Avukatın, "Susma hakkını kullanacaksak bunu söyleriz." demesi üzerine Başkan Giray, savunma konusunu öğleden sonra Biniş'e soracaklarını, savunma için süre istemesi halinde buna ilişkin ara karar oluşturacaklarını kaydetti.