Ayvacık'ta 54 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-6 Bot Komutanlığı ekipleri, ilk olarak bugün saat 02.00'de, Dut Burnu açıklarında fiber tekne içindeki 20 Afgan uyruklu kaçağı yakaladı. TCSG-32 Bot Komutanlığı ekipleri ise saat 04.00'te, Kadırga Burnu açıklarında, lastik botta Suriye
, Kongo, Kamerun ve Gine uyruklu 34 kaçağı yakaladı. Yunanistan
'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan toplam 54 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.