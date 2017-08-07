Bingöl'de komandoların dikkati faciayı önledi

Genç İlçesi'nde, Diyarbakır karayoluna PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "07 Ağustos 2017 günü saat 10.30 sıralarında Bingöl-Diyarbakır Karayolu 30'uncu kilometresi Genç İlçesi Doğanca Köyü mevkiinde 4 adet 30'ar kilogramlık boya bidonları içerisinde toplam 120 kilogram amonyum nitrattan oluşan, uzaktan komutalı telsiz, batarya bloğu ve anten düzenekli el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulunmuştur.

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Söz konusu el yapımı patlayıcı gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip patlatmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.