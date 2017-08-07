Bozdağ'dan FETÖ'cü sanıklara 'tek tip kıyafet' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı. Gündemde öne çıkan konulara ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

TEK TİP KIYAFETE KHK

"Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı, yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bu konuda Adalet Bakanlığının bir hazırlığı var. Sayın Barolar Birliği Başkanı'nın söylediği, orada bu konuda bir düzenleme var. Doğru ama genel bir düzenleme. Herkesle ilgili aynı düzenleme yaptığınızda o düzenlemeye göre hareket etmeniz gerekir. Suçlara göre ayrım yaptığınızda veya başka genelin dışında ayrım yaptığınızda, terör suçlarına ayrı, darbe suçlarına ayrı, çıkar amaçlı suç örgütlerine, diğer suçlara ayrı bir şey yaptığınızda o eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı için orada bir sorun olduğu değerlendiriliyor.

Kimlere uygulanacağı konusunda genel dışında bir takım farklılıklar olacaksa onun bir yasal zemine ihtiyacı olduğunu ifade etti Sayın Bakanımız. Onlar da çalışıyorlar. Şu anda renkle ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklaması oldu. Rengi konusunda bir belirsizlik yok ama kapsamıyla ilgili konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Bakanlık üzerinde çalışıyor, o çalışmayı hükümetimizle paylaşacak. Ondan sonra son şekli verilecek. Muhtemelen önümüzde çıkacak KHK'lardan birine o düzenleme konulabilir. Çünkü Ekim'de Meclis açıldığı için o zamana kadar zaten yasalaşma imkanı yok."